"La Serie A? Perché ormai è un campionato di passaggio": parla Beppe Dossena (Di martedì 20 settembre 2022) Il mondo pallonaro l'ha visto e continua a vederlo da ogni angolatura. Beppe Dossena da bambino viveva in via Harar a San Siro, proprio davanti allo stadio. Da calciatore duttile e super talentuoso (regista, terzino, laterale d'attacco) ha vinto lo storico scudetto della Sampdoria nel 1991. Giovanissimo dalla panchina ha trionfato con la Nazionale a Spagna 1982 (“La mattina della finale Enzo Bearzot mi disse che avrei giocato al posto dell'infortunato Antognoni. Poi giocò Bergomi”). E' stato dirigente nella Lazio di Cragnotti, ha allenato la Nazionale del Ghana e nei campionati di Libia ed Arabia Saudita. In attesa di riprendere a girare il mondo (“In un'altra vita ero un gitano, vivrei su un aereo”), Beppe il laureato (Scienze Politiche), il golfista, l'ex socialista negli anni 80, lavora come opinionista Rai. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Il mondo pallonaro l'ha visto e continua a vederlo da ogni angolatura.da bambino viveva in via Harar a San Siro, proprio davanti allo stadio. Da calciatore duttile e super talentuoso (regista, terzino, laterale d'attacco) ha vinto lo storico scudetto della Sampdoria nel 1991. Giovanissimo dalla panchina ha trionfato con la Nazionale a Spagna 1982 (“La mattina della finale Enzo Bearzot mi disse che avrei giocato al posto dell'infortunato Antognoni. Poi giocò Bergomi”). E' stato dirigente nella Lazio di Cragnotti, ha allenato la Nazionale del Ghana e nei campionati di Libia ed Arabia Saudita. In attesa di riprendere a girare il mondo (“In un'altra vita ero un gitano, vivrei su un aereo”),il laureato (Scienze Politiche), il golfista, l'ex socialista negli anni 80, lavora come opinionista Rai. ...

Gazzetta_it : Juve senza identità né gioco: ecco perché #Allegri va esonerato - PrimeVideoIT : Prisma day, Prisma week, Prisma tutto perché mercoledì arriva la nostra nuova serie scritta e diretta da… - _Morik92_ : Non sembra una chiacchierata da 'zitti e lavorare'. - V94Valerio : RT @ChittiMarco: Nella serie 'amministratori che si credono lungimiranti', prendiamo un momento per pensare a Pesaro, il cui sindaco gioisc… - JulieBahr : RT @coco512019: Vicario: #CanYaman mi ha sorpreso, devo ammetterlo. Non perché non mi fidassi di lui ma lui veniva sul set con 10 pagine i… -

Pizza e cinema, il binomio che non regge più ... come, quando e perché Fin dall'antichità, in tutte le culture, il cibo è associato alla convivialità, alla festa e alla condivisione di momenti di gioia. Oggi è diventato il fulcro di una serie di ... Quando Wanna Marchi ci ha colpiti al cuor Wanna Marchi è famosa perché vende alla gente l'illusione di poter dimagrire. Lei sostiene che il ... Guardando la docu - serie Netflix Wanna, firmata da Alessandro Garramone, e pensando che l'... ComingSoon.it ... come, quando eFin dall'antichità, in tutte le culture, il cibo è associato alla convivialità, alla festa e alla condivisione di momenti di gioia. Oggi è diventato il fulcro di unadi ...Wanna Marchi è famosavende alla gente l'illusione di poter dimagrire. Lei sostiene che il ... Guardando la docu -Netflix Wanna, firmata da Alessandro Garramone, e pensando che l'... The Sandman perché non è stata ancora rinnovata A che punto sono le trattative per la seconda stagione