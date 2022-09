La rabbia di Lozano ci può stare a patto che la trasformi in tensione agonistica (Di martedì 20 settembre 2022) Sta facendo discutere – soprattutto sui social, a quanto pare – un video girato poco dopo il fischio finale di Milan-Napoli, che ritrae Hirving Lozano mentre, nervosamente, pare rifiutare l’abbraccio del vice di Spalletti Domenichini, avviandosi poi visibilmente crucciato verso gli spogliatoi. È tutt’altro che complicato immaginare che il Chucky possa essere stato infastidito dal non aver giocato neanche un minuto in una serata così importante. Quando infatti il suo alter ego Politano – che ha insindacabilmente cominciato la stagione meglio di lui – è stato costretto al cambio per infortunio, il duo Spalletti-Domenichini ha preferito, nonostante la poca esperienza, mandare in campo Alessio Zerbin piuttosto che il messicano. Probabilmente perché considerato più bravo nella fase difensiva, visto che in pre season ha fatto anche il terzino. O forse anche per il fatto che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 settembre 2022) Sta facendo discutere – soprattutto sui social, a quanto pare – un video girato poco dopo il fischio finale di Milan-Napoli, che ritrae Hirvingmentre, nervosamente, pare rifiutare l’abbraccio del vice di Spalletti Domenichini, avviandosi poi visibilmente crucciato verso gli spogliatoi. È tutt’altro che complicato immaginare che il Chucky possa essere stato infastidito dal non aver giocato neanche un minuto in una serata così importante. Quando infatti il suo alter ego Politano – che ha insindacabilmente cominciato la stagione meglio di lui – è stato costretto al cambio per infortunio, il duo Spalletti-Domenichini ha preferito, nonostante la poca esperienza, mandare in campo Alessio Zerbin piuttosto che il messicano. Probabilmente perché considerato più bravo nella fase difensiva, visto che in pre season ha fatto anche il terzino. O forse anche per il fatto che ...

