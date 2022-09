La proposta per evitare il caro-bollette: partite spostate al mattino (Di martedì 20 settembre 2022) Anche il mondo del calcio continua ad accusare la crisi, in particolar modo il caro-bollette mette in difficoltà le società e le federazioni. Una proposta interessante arriva direttamente dalla Serie C, quella di giocare di mattina per risolvere in parte il problema. La conferma è arrivata direttamente dal presidente Ghirelli, i posticipi serali verrebbero aboliti e alcune partite potrebbero essere spostate addirittura in orari precedenti al classico lunch-match di mezzogiorno. “In pieno inverno, le gare di Serie C potrebbero essere anticipate a orari mattutini. Questa ipotesi sarà discussa nel prossimo consiglio di Lega. Il costo dell’energia per i club di Serie C rischia di produrre danni pesanti e di vanificare le politiche di contenimento dei costi. La Lega di Serie C rappresenta il calcio del ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Anche il mondo del calcio continua ad accusare la crisi, in particolar modo ilmette in difficoltà le società e le federazioni. Unainteressante arriva direttamente dalla Serie C, quella di giocare di mattina per risolvere in parte il problema. La conferma è arrivata direttamente dal presidente Ghirelli, i posticipi serali verrebbero aboliti e alcunepotrebbero essereaddirittura in orari precedenti al classico lunch-match di mezzogiorno. “In pieno inverno, le gare di Serie C potrebbero essere anticipate a orari mattutini. Questa ipotesi sarà discussa nel prossimo consiglio di Lega. Il costo dell’energia per i club di Serie C rischia di produrre danni pesanti e di vanificare le politiche di contenimento dei costi. La Lega di Serie C rappresenta il calcio del ...

Montecitorio : È morto stanotte Virginio #Rognoni. Ministro dc dell’Interno, della Giustizia e della Difesa, tra gli autori della… - Agenzia_Ansa : Una tassa globale sulle emissioni di gas serra o sui combustibili fossili, per finanziare un fondo che ristori le p… - TgLa7 : Disastro nucleare sfiorato a Mykolaiv dove si trova la seconda centrale più grande dell'Ucraina. Intanto prosegue l… - CalcioWeb : Abolire i posticipi serali e giocare di mattina: la proposta per aggirare il caro-bollette - MorMattia : Il 22 Maggio saremo a Milano per la chiusura della campagna elettorale. In Piazza XXIV Maggio alle 18 saremo in tan… -