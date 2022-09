Juve, ecco chi è in pole per il dopo-Allegri (Di martedì 20 settembre 2022) Mauricio Pochettino, come riferisce La Repubblica, sarebbe in pole position per l'eventuale sostituzione di Max Allegri, se la Juventus... Leggi su calciomercato (Di martedì 20 settembre 2022) Mauricio Pochettino, come riferisce La Repubblica, sarebbe inposition per l'eventuale sostituzione di Max, se lantus...

cmdotcom : Anche dopo #Monza la #Juve non cambia idea: avanti con #Allegri, ecco perché - Gazzetta_it : Juve senza identità né gioco: ecco perché #Allegri va esonerato - PrimeVideoIT : Charles Leclerc è in tribuna all'Allianz Stadium. Ecco perché la Juve sta andando a 300 km/h come la sua F1-75 ???????… - aleptr80 : @pisto_gol @EsercitoParenzo Ecco perché ce lo ritroviamo ogni anno a Mediaset, essendo #Rubentino o parlando sempre… - sportli26181512 : Juve, ecco chi è in pole per il dopo-Allegri: Mauricio Pochettino, come riferisce La Repubblica, sarebbe in pole po… -