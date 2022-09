Inter, Lukaku posta la foto di una pantera: la frecciatina a Di Canio (Di martedì 20 settembre 2022) L’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, sta per tornare. Il belga è infatti tornato oggi a lavorare sul campo, anche se non ancora col gruppo, esiguo per le varie convocazioni Nazionali. Su Instagram, il numero 90, ha condiviso una foto della pantera, con l’emoji di un orologio. Chiaro il riferimento a Paolo Di Canio che, ormai 3 anni fa, lo definì “panterone moscione”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) L’attaccante dell’, Romelu, sta per tornare. Il belga è infatti tornato oggi a lavorare sul campo, anche se non ancora col gruppo, esiguo per le varie convocazioni Nazionali. Su Instagram, il numero 90, ha condiviso unadella, con l’emoji di un orologio. Chiaro il riferimento a Paolo Diche, ormai 3 anni fa, lo definì “panterone moscione”. SportFace.

