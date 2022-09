Igor, lo studente ucraino che inventa il drone antimine e vince un premio da centomila dollari (Di martedì 20 settembre 2022) Si chiama Igor Klymenko, ha 17 anni ed è ucraino. E’ il vincitore del “Chegg.org Global Student Prize 2022”, un premio da 100.000 dollari che ha ottenuto dopo aver sbaragliato oltre 7.000 concorrenti, tutti giovanissimi come lui, arrivati da 150 paesi in tutto il mondo. Lo studente ucraino ha ricevuto il premio a New York nel corso della conferenza Clinton Global Initiative, evento parallelo all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Igor è stato premiato per aver creato un drone rilevatore di mine, il Quadcopter, e per la sua determinazione a mantenere in funzione la scuola nonostante l’invasione russa conducendo lezioni di matematica e fisica online per i suoi coetanei. Igor Klymenko è il vincitore del “Chegg.org ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 20 settembre 2022) Si chiamaKlymenko, ha 17 anni ed è. E’ il vincitore del “Chegg.org Global Student Prize 2022”, unda 100.000che ha ottenuto dopo aver sbaragliato oltre 7.000 concorrenti, tutti giovanissimi come lui, arrivati da 150 paesi in tutto il mondo. Loha ricevuto ila New York nel corso della conferenza Clinton Global Initiative, evento parallelo all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.è stato premiato per aver creato unrilevatore di mine, il Quadcopter, e per la sua determinazione a mantenere in funzione la scuola nonostante l’invasione russa conducendo lezioni di matematica e fisica online per i suoi coetanei.Klymenko è il vincitore del “Chegg.org ...

