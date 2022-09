Giovanni Allevi | “Cosa sto imparando in questi mesi di dolore fisico e mentale?”

(Di martedì 20 settembre 2022)coglie ognie la trasforma, non può suonare ma compone e grazie ai social lancia messaggi importanti, non solo per lui.sta combattendo contro un tumore, una lotta durissima, dolori atroci, una sofferenza sia fisica chema le parole sono dei potenti farmaci. Queste ultime parole sono del musicista e le associa alla speranza, a ciò che Platone aveva già intuito e che lui sta scoprendo oggi più forte che mai. Abbiamo un enorme potere e dobbiamo usarlo con consapevolezza, le parole. Tutti augurano all’artista di tornare presto sul palco, di stare bene il prima possibile.con le sue parole regala la speranza che questo accada velocemente e sarà così.ogni sua parola è ...

Come un appuntamento fisso, grazie al mondo dei social i fan possono trovare tutti gli aggiornamenti di Giovanni Allevi sulla malattia. Il pianista sta combattendo contro il mieloma da questa estate, e per questo ha messo in standby la sua avventura pubblica per chiudersi nel privato e concentrare le energie sulla lotta contro il mieloma, il dolore fisico e quello mentale. "Le parole sono dei potenti farmaci", questo e altro nel nuovo messaggio con cui Giovanni Allevi aggiorna i fan sulla sua malattia.