Ginevra Lamborghini al GF Vip: il rapporto con la sorella Elettra e la lite (Di martedì 20 settembre 2022) L’ingresso di Ginevra Lamborghini al GF Vip ammutolisce la sorella Elettra. Per la prima volta, Elettra non commenta l’inizio del reality show Mediaset, al via il 19 settembre su Canale 5. Tra i Vipponi di Alfonso Signorini anche la sorella di Elettra Lamborghini, la cantante ed ereditiera che si è fatta spazio nel mondo della musica negli ultimi anni. Ma non è stata di certo Elettra a raccomandare la sorella Ginevra al Grande Fratello Vip. Le due, infatti, non sono per niente in buoni rapporti e non si parlano da diversi anni. Cosa è successo tra Ginevra ed Elettra Lamborghini? Le due sorelle si sono rese protagoniste di una lite, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 settembre 2022) L’ingresso dial GF Vip ammutolisce la. Per la prima volta,non commenta l’inizio del reality show Mediaset, al via il 19 settembre su Canale 5. Tra i Vipponi di Alfonso Signorini anche ladi, la cantante ed ereditiera che si è fatta spazio nel mondo della musica negli ultimi anni. Ma non è stata di certoa raccomandare laal Grande Fratello Vip. Le due, infatti, non sono per niente in buoni rapporti e non si parlano da diversi anni. Cosa è successo traed? Le due sorelle si sono rese protagoniste di una, ...

liiliiziinha_vk : RT @GrandeFratello: Pronti a scommettere che in questa avventura... correrà fortissimo! Ginevra Lamborghini si presenta al pubblico di #GFV… - GenteVipNews : #gfvip «Grande fratello vip 2022» il sogno nel cassetto di Ginevra - arcens27 : RT @GrandeFratello: Pronti a scommettere che in questa avventura... correrà fortissimo! Ginevra Lamborghini si presenta al pubblico di #GFV… - MarioManca : #gfvip, Ginevra Lamborghini: «Non parlo con Elettra dal 2019. Il motivo? Credo non lo sappia nemmeno lei»… - redazionerumors : #GinevraLamborghini al #GfVip7 parla della rottura con la sorella #ElettraLamborghini. Durante la pubblicità, Crist… -