GF Vip Luca Salatino in lacrime per Soraia Allam Ceruti | Mi manca svegliarmi senza di lei

zazoomblog : GF Vip gaffe per Sara Manfuso: confonde Luca Salatino con un cameriere - #gaffe #Manfuso: #confonde #Salatino - patrizia2300 : RT @trashalgia: #lucasalatino piange al #Gfvip dopo poche ore nella casa Ecco cosa gli è successo ?? - trashalgia : #lucasalatino piange al #Gfvip dopo poche ore nella casa Ecco cosa gli è successo ?? - giuseppe_alto : Primo momento di crisi per Luca Salatino poche ore dopo aver varcato la porta rossa del GF Vip. #AmaurysPerez… - dany3laf : La Rossetti declassata a venditrice di materassi è offensivo. È stata una top tra le top conduttrici. La parte dell… -

Grande Fratello

Momento di particolare nostalgia per l'ex tronista, immediatamente consolato da Antonino Spinalbese e Amaurys ...GF: Sara Manfuso, gaffe suSalatino "Non sapevo fossi un concorrente"/ Lo scambia per lo ChefSalatino in lacrime si è confidato con Antonino Spinalbese: ' Mamma mia quanto mi manca. E' ... Un triste risveglio per Luca - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Dopo una mattinata tranquilla, Sara e Charlie radunano tutti i concorrenti e leggono il primo comunicato ufficiale: “Vipponi, è arrivato il momento di effettuare la vostra prima spesa! Ognuno di voi h ...Il GF Vip è appena iniziato e già sono arrivate le prime gaffe. Sara Manfuso ha scambiato un concorrente per un membro dello staff.