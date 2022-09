Felicine di Fulvio Marino | la ricetta della pasta lievitata e fritta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 20 settembre 2022) Che bontà lediche possiamo servire con fonduta di formaggio. E’ una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 20 settembre 2022 ed è una vera golosità per antipasti, aperitivi, per aggiungere delizie salate a un buffet. Come sempre le ricette disu rai 1 sono spiegate nel dettaglio, dosi perfetti e ogni suggerimento possibile. Le chiamaed è il nome perfetto perché sono davvero buonissime. Possiamo usare la sacca da pasticceria per fareperfette o divertirci con un semplice cucchiaio. Questa volta unadisenza forno, questa volta niente pane, panini, focaccia o pizze. Non perdete ...