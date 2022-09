Elio e Storie Tese testimonial campagna per iniziativa 'Una mano che sostiene' (Di martedì 20 settembre 2022) I volti e le Storie del Terzo Settore sono i protagonisti della nuova campagna di comunicazione di Cattolica Assicurazioni, al via oggi. La Compagnia veronese, società del Gruppo Generali, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) I volti e ledel Terzo Settore sono i protagonisti della nuovadi comunicazione di Cattolica Assicurazioni, al via oggi. La Compagnia veronese, società del Gruppo Generali, ...

telodogratis : Elio e Storie Tese testimonial campagna per iniziativa ‘Una mano che sostiene’ - ledicoladelsud : Elio e Storie Tese testimonial campagna per iniziativa ‘Una mano che sostiene’ - News24_it : Elio e Storie Tese testimonial campagna per iniziativa 'Una mano che sostiene' - italiaserait : Elio e Storie Tese testimonial campagna per iniziativa ‘Una mano che sostiene’ - fisco24_info : Elio e Storie Tese testimonial campagna per iniziativa 'Una mano che sostiene': (Adnkronos) - I volti e le storie d… -