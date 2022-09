Elezioni: Salvini, 'su Covid pentito di obblighi e sanzioni' (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Tornassi indietro non riapproverei quelle norme che hanno lasciato a casa medici, infermieri, poliziotti, insegnanti, tutelerei la vita e la libertà di scelta e il diritto al lavoro di tanti italiani che ancora adesso sono a casa senza stipendio". E per il futuro, in caso di una recrudescenza della pandemia "gli obblighi e le sanzioni non fanno parte della mia idea di Italia del futuro". E su un eventuale lockdown "conto che non ce ne sia più bisogno". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Oggi è un altro giorno', su Raiuno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Tornassi indietro non riapproverei quelle norme che hanno lasciato a casa medici, infermieri, poliziotti, insegnanti, tutelerei la vita e la libertà di scelta e il diritto al lavoro di tanti italiani che ancora adesso sono a casa senza stipendio". E per il futuro, in caso di una recrudescenza della pandemia "glie lenon fanno parte della mia idea di Italia del futuro". E su un eventuale lockdown "conto che non ce ne sia più bisogno". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Oggi è un altro giorno', su Raiuno.

