Elezioni 2022 | Ruotolo | “Io minacciato di morte via social”

(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – “‘Vedi come devi fare la fine di tua sorella…fai molta attenzione’. E’ la minaccia, infame, che mi è giunta via. Il riferimento è a mia cugina, Silvia, una delle tante, troppe vittime innocenti uccise dalla camorra”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il senatore Sandro, candidato del centrosinistra alla Camera nel collegio uninominale di Torre del Greco. “Lo sapevo che prima o poi si sarebbero fatti sentire – aggiunge– mi sono candidato nel collegio uninominale della Camera di Torre del Greco, territori difficili dove a distanza di cento giorni sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose due Consigli comunali, quello di Castellammare e Torre Annunziata. Oggi, a quattro giorni dal voto, evidentemente ci sono ambienti, personaggi che sono infastiditi dal fatto che in ...

fattoquotidiano : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da un portavoce prezzolato d’interessi di potenze straniere” - petergomezblog : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da chi gli italiani hanno imparato a conoscere come un porta… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader di M5s Giuseppe Conte, a Genova in visita ad un mercato canta Bella Ciao. È 'una canzone… - Andrea__Vitale : RT @ilterzosegreto: SPOT FRATELLI D'ITALIA - Elezioni 2022 #ilterzosegretodisatira #elezioni2022 #25settembre @FratellidItalia @GiorgiaMelo… - cosimo1976402 : RT @ilterzosegreto: SPOT FRATELLI D'ITALIA - Elezioni 2022 #ilterzosegretodisatira #elezioni2022 #25settembre @FratellidItalia @GiorgiaMelo… -

I percettori del reddito grillino decideranno leal Sud Il tema è quello della campagna elettorale di Giuseppe Conte al Mezzogiorno che continua a martellare sul Reddito di cittadinanza ...'I dati dicono che ci sono i margini per fare una maggioranza di centrodestra e non vedo perché persone che si presentano insieme allepoi dovrebbero fare una scelta diversa. Dall'altra ...La decisione negativa del Tribunale di Milano a seguito di un ricorso ex articolo 700 presentato dalla Lista Referendum e Democrazia con Cappato si conclude… Leggi ...Il ricorso della lista Referendum e democrazia con Cappato è stato respinto. Il giudice ha detto che non abbiamo provato l'esistenza delle firme, in realtà è lo Stato che si è rifiutato di… Leggi ...