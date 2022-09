Domani i big del Terzo Polo a Napoli E Scalfarotto parla in onore di Graziella Pagano

anteprima24 : ** Domani i big del Terzo Polo a #Napoli. E #Scalfarotto parla in onore di ... ** - eugeniosantoro : “The Big upDate”: la sanità di domani è già presente - BIG_MM_ : Entro domani devono nominare un AD e un DS=Arrivabene a casa. Entro 7 gg il nuovo AD e DS devono comunicare il nu… - lungoparma : Altra big sulla strada del Salso: domani c’è la Giana Erminio: La Serie D non si ferma e al “Francani”, nel primo t… - sportparma : Altra big sulla strada del Salso: domani c’è la Giana Erminio -

Sport Parma

... in dialogo con il crito e studioso Fabio Acca ( in replica, mercoledì 21 ore 17.30). La ... Triennale Teatro dell'Arte, Fondazione Teatro Grande di Brescia, Menmedance,Bari International ...... in serie D torna in campoil Carpi, biancorossi chiamati alla trasferta di Prato, primomatch di stagione. Bagatti ora chiede continuità e conferme ai suoi, per continuare a lottare per ... Altra big sulla strada del Salso: domani c'è la Giana Erminio Del resto, ha dimostrato anche ieri di essere pronto per un ulteriore passo avanti, di esser pronto anche per le cosiddette big, non solo a livello tecnico ... la fame deve essere sempre esserci, se ...La Serie D non si ferma e al “Francani”, nel primo turno infrasettimanale della stagione, il Salsomaggiore darà vita alla sfida contro la corazzata Giana Erminio, valevole per il quarto turno. È un Sa ...