Covid 19 in Campania | bollettino del 19 settembre | 2 381 positivi

(Di martedì 20 settembre 2022)19 in: ildi ieri, lunedì 19, parla di 2.381 nuovisu 15.214 tamponi analizzati. Sono 2.381 idel giorno al19 insu 15.214 test effettuati per un indice di contagio pari al 15,65%, in aumento di oltre un punto rispetto al dato di ieri che

crispadafora : RT @SkyTG24: Covid Campania, bollettino: 2.381 casi. Tasso di positività al 15,65% - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Covid Campania, bollettino: 2.381 casi. Tasso di positività al 15,65% - SkyTG24 : Covid Campania, bollettino: 2.381 casi. Tasso di positività al 15,65% - cronachecampane : Covid in Campania, in lieve risalita i contagi - ptvtelenostra : COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA - -

Aumentano i numeri di nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.381 positivi su 15.214 tamponi esaminati , 1.772 in più di ieri con 10.919 ...La situazione in Italia Oggi sono 28.395 i nuovi casiin Italia contro gli 8.259 di lunedì. I ... seguita da Veneto (3.590), Piemonte (2.714), Lazio (2.520),(2.381) e Sicilia (1.477).Sono 2381 i positivi del giorno al Covid in Campania su 15214 test effettuati per un indice di contagio pari al 15,65%, in aumento di oltre un punto rispetto ...Sono 2381 i positivi del giorno al Covid in Campania su 15214 test effettuati per un indice di contagio pari al 15,65%, in aumento di oltre un punto rispetto al dato di ieri che si attestava al 14,17% ...