Autostrade fuori dal processo La rabbia dei parenti delle vittime

(Di martedì 20 settembre 2022) Prosegue ilper il crollo del ponte Morandi a Genova, costato la vita a 43 persone. Ma l'udienza di ieri ha fatto registrare un colpo di scena, annunciato ma sorprendente.per l’Italia e la sua società gemella deputata ai controlliinfrastrutture, Spea Engineering, - si legge sulla Stampa - sonodale non risponderanno civilmente per i morti e per tutti i danni legali. Accolta la richiesta fatta dalle due società coinvolte nella strage. Una scelta che ha scatenato l’ira deiche hanno gridato "vergogna". A parlare per tutti Egle Possetti, portavoce del comitato Ponte Morandi che si è detta "amareggiata e delusa per questa decisione. Abbiamo sperato fino all’ultimo che ...

La portavoce aggiunge: 'e Spea sonoed è come se fossero liberi dalla responsabilità di quanto accaduto quel giorno'. A febbraio - riporta la Verità - è attesa la sentenza di appello