Anticipazioni Un altro Domani | trame dal 24 al 30 settembre 2022 | festa con sorpresa!

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 20 settembre 2022) Leitaliane di Undal 24 al 30ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo a una grandein paese, organizzata da Julia e Sergio in occasione del loro divorzio. Ma una sorpresa attende gli invitati. Scopriamo insieme cosa accade. Undal 24 al 30Tirso si trova a dover gestire la difficile situazione con il nipote Erik Noguera, e parlando con Elena le confida che suo fratello Jorge – padre del ragazzo – è in carcere per omicidio. Julia appare sempre più determinata a divorziare da Sergio, e si prepara a dare una grandein paese per festeggiare. Tirso, troppo ...