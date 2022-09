Tutti gli iPhone 15 avranno questa funzione nel 2023 (Di lunedì 19 settembre 2022) I prossimi iPhone 15 potrebbero Tutti avere la Dynamic Island: Ross Young di DSCC si è detto convinto di questa opportunità. La funzione, allo stato attuale, è stata implementata solo a bordo degli iPhone 14 Pro e Pro Max, ma potrebbe arrivare nell’ambito di Tutti i melafonini di prossima generazione (presto per dirlo visto che manca praticamente quasi un anno al loro debutto). Del resto, erano mesi che si parlava della possibilità che anche i modello non Pro avrebbero abbandonato il notch in luogo di un doppio foro per il collocamento della fotocamera frontale e dei vari sensori. Il 2023 potrebbe essere l’anno del cambiamento in questo senso, mandando in pensione il notch, presente fin dai tempi degli iPhone 8 (gli iPhone SE, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) I prossimi15 potrebberoavere la Dynamic Island: Ross Young di DSCC si è detto convinto diopportunità. La, allo stato attuale, è stata implementata solo a bordo degli14 Pro e Pro Max, ma potrebbe arrivare nell’ambito dii melafonini di prossima generazione (presto per dirlo visto che manca praticamente quasi un anno al loro debutto). Del resto, erano mesi che si parlava della possibilità che anche i modello non Pro avrebbero abbandonato il notch in luogo di un doppio foro per il collocamento della fotocamera frontale e dei vari sensori. Ilpotrebbe essere l’anno del cambiamento in questo senso, mandando in pensione il notch, presente fin dai tempi degli8 (gliSE, ...

