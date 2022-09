Silvio Berlusconi: “San Siro nel mio cuore, fatico ad immaginarne l’abbattimento” (Di lunedì 19 settembre 2022) “San Siro è nel mio cuore, come è nel cuore di tutti i milanisti e milanesi. Qui il mio Milan, e anche l’Inter, hanno scritto pagine fondamentali della storia del calcio italiano”. Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenuto a Telelombardia sul tema del futuro stadio di Milano. Il Cavaliere si sofferma sull’ipotesi di abbattimento del Giuseppe Meazza. “La costruzione di un nuovo stadio – osserva – è una scelta, ne comprendo le ragioni, può essere importante per il futuro delle due squadre milanesi, però faccio fatica a immaginare che un simbolo dello sport come San Siro possa essere semplicemente abbattuto“. E ancora: “Si può e si deve fare – conclude – di tutto per non disperdere la memoria del nostro calcio, che e’ un pezzo, direi anche non secondario, dell’identita’ collettiva di ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) “Sanè nel mio, come è neldi tutti i milanisti e milanesi. Qui il mio Milan, e anche l’Inter, hanno scritto pagine fondamentali della storia del calcio italiano”. Lo ha dettointervenuto a Telelombardia sul tema del futuro stadio di Milano. Il Cavaliere si sofferma sull’ipotesi di abbattimento del Giuseppe Meazza. “La costruzione di un nuovo stadio – osserva – è una scelta, ne comprendo le ragioni, può essere importante per il futuro delle due squadre milanesi, però faccio fatica a immaginare che un simbolo dello sport come Sanpossa essere semplicemente abbattuto“. E ancora: “Si può e si deve fare – conclude – di tutto per non disperdere la memoria del nostro calcio, che e’ un pezzo, direi anche non secondario, dell’identita’ collettiva di ...

