Scambiate nella culla, lo scoprono dopo 23 anni su Facebook: risarcimento da un milione di euro (Di lunedì 19 settembre 2022) Due bambine, Scambiate nella culla quando erano appena nate: per più di venti anni, Antonella e Lorena sono cresciute senza sapere di non aver mai conosciuto la loro famiglia d’origine. Adesso è arrivato il verdetto nella prima delle due cause intentate dalle donne, ormai 33enni, con cui il tribunale di Trani ha condannato la regione Puglia a risarcire Antonella e la sua famiglia biologica di circa un milione di euro. Alla donna spetterà circa mezzo milione di euro, a fronte di una richiesta di tre, mentre alla sua madre biologica, che ha invece cresciuto Lorena, andranno 215mila euro. Stessa somma stabilita per il marito, mentre al figlio andranno 81mila euro “per ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 settembre 2022) Due bambine,quando erano appena nate: per più di venti, Antoe Lorena sono cresciute senza sapere di non aver mai conosciuto la loro famiglia d’origine. Adesso è arrivato il verdettoprima delle due cause intentate dalle donne, ormai 33enni, con cui il tribunale di Trani ha condannato la regione Puglia a risarcire Antoe la sua famiglia biologica di circa undi. Alla donna spetterà circa mezzodi, a fronte di una richiesta di tre, mentre alla sua madre biologica, che ha invece cresciuto Lorena, andranno 215mila. Stessa somma stabilita per il marito, mentre al figlio andranno 81mila“per ...

ninda1952 : RT @RaiNews: Bimbe #scambiate nella #culla 33 anni fa, ora una delle 2 otterrà il risarcimento assieme alla famiglia perché, per 23 anni, s… - Lucavad72 : RT @fanpage: Per 23 anni la donna non ha potuto avere rapporti con i genitori biologici a causa di uno scambio avvenuto nella culla dell'os… - jornalistavitor : RT @Corriere: Neonate scambiate nella culla a Canosa di Puglia: risarcimento da un milione - KTrevisti : RT @RaiNews: Bimbe #scambiate nella #culla 33 anni fa, ora una delle 2 otterrà il risarcimento assieme alla famiglia perché, per 23 anni, s… - kappaespada : RT @RaiNews: Bimbe #scambiate nella #culla 33 anni fa, ora una delle 2 otterrà il risarcimento assieme alla famiglia perché, per 23 anni, s… -