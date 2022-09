Sampdoria | esonero Giampaolo | il CdA diviso | sentito Ferrero

(Di lunedì 19 settembre 2022) Sono ore calde in casa, specialmente per quanto riguarda il futuro della panchina blucerchiata. Dopo la partita con lo Spezia, l'area...

Antonio74739814 : Le assenze importanti ci sono ed è difficile lottare per lo scudetto ma fare 2 punti con Sampdoria salernitana e Mo… - SampNews24 : Esonero #Giampaolo, salgono le quotazioni di #DeRossi: i dettagli dell’ingaggio - SampNews24 : Esonero #Giampaolo, #Ranieri costa troppo: senza cessione, ingaggio impossibile - SampNews24 : Allenatore #Sampdoria, D’Aversa aspetta una telefonata: l’ipotesi per il post #Giampaolo - susydigennaro : RT @napolimagazine: DA GENOVA - Sampdoria, Giampaolo è a rischio esonero, avanza De Rossi -

...!1) Per Giampaolo sono numeri davvero impietosi che lo mettono a serio rischio. In corsa ...Giampaolo (Getty Images) Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 ...Lamedita sull'di Giampaolo. Il CdA è diviso e chiede un parere anche a Ferrero Il futuro di Marco Giampaolo è sempre in dubbio. Parte del CdA è a sostegno dell'allenatore, ...Paolo Giampieri non ha dubbi sul futuro di Marco Giampaolo: il tecnico della Sampdoria ha finito il credito e serve una scossa prima del Monza ...La Sampdoria valuterà nelle prossime ore il futuro di Marco Giampaolo. Carlo Osti ha confermato il tecnico ex Milan e Torino immediatamente dopo la sconfitta contro lo Spezia, sottolineando che la soc ...