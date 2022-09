Pioli ha due problemi da risolvere in due settimane: ci riuscirà? (Di lunedì 19 settembre 2022) L'imbattibilità del Milan finisce in una sera di fine estate contro il Napoli, quella di Rafael Leao invece continua. Che il Diavolo abbia perso dopo 22 partite proprio nella sera in cui è mancato il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 settembre 2022) L'imbattibilità del Milan finisce in una sera di fine estate contro il Napoli, quella di Rafael Leao invece continua. Che il Diavolo abbia perso dopo 22 partite proprio nella sera in cui è mancato il ...

FBiasin : …Che poi, se io so che il giallo mi costa la sostituzione, la prossima volta ci penso due volte prima di farmi ammo… - gippu1 : In testa alla serie A ci sono dunque tre allenatori esonerati da Maurizio Zamparini in due società diverse: Luciano… - Rossonerosemper : Pioli lo scorso anno era molto più umile e pensava prima di tutto a non prendere gol. Quest'anno sembra lo Zeman de… - Eurosport_IT : Le 5 verità di #MilanNapoli ??????? ? Napoli padrone? ? Giroud Meraviglioso ? Idee e ritmo da spot ? Aspettare De Ket… - tuttonapoli : Sconcerti critica Pioli: 'Toglie i due ammoniti e si ritrova un esordiente su Kvaratskhelia' -