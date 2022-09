Oltre un milione di persone, maxischermi e fiumi di polizia: il funerale blindato di Elisabetta (Di lunedì 19 settembre 2022) A Londra è il giorno dell'ultimo addio alla regina Elisabetta II. Il rito funebre della sovrana è il passaggio più alto e commovente di un ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 19 settembre 2022) A Londra è il giorno dell'ultimo addio alla reginaII. Il rito funebre della sovrana è il passaggio più alto e commovente di un ...

_Nico_Piro_ : risposta ad un attacco. Dopo oltre due decenni di guerra in 85 Paesi e circa un milione di morti, oggi più che mai… - Agenzia_Ansa : In 6 mesi oltre un milione di dimissioni, +31,7% rispetto allo stesso periodo del 2021. Inps: 'Raddoppiati i licenz… - ScalezJunior : @raininginmysea @beniapiccone @jacopo_iacoboni Mettiamola così, uno che storpia la cadenza meridionale di Conte, o… - maucrisanti : RT @EBamusement: #Amusement e coin-op (giochi senza vincita in denaro): oltre un anno di fibrillazione e blocco del settore, ecco i dati ch… - EBamusement : #Amusement e coin-op (giochi senza vincita in denaro): oltre un anno di fibrillazione e blocco del settore, ecco i… -