Maurizio Costanzo tuona contro Pamela Prati | parole al veleno

Leggi su youmovies

(Di lunedì 19 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha ‘alzato la voce’ e si è fatto sentire. Il conduttore hato ed ha detto il suo pensiero, usandoal. È tutto pronto per rivedere la soubrette all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove in molti non vedono l’ora di seguire la sua seconda esperienza nel