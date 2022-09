La stima del Cav per Draghi: "In futuro un ruolo adeguato al suo prestigio" (Di lunedì 19 settembre 2022) Berlusconi rivendica la stima da sempre espressa nei confronti dell'ex Bce e della sua professionalità Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 settembre 2022) Berlusconi rivendica lada sempre espressa nei confronti dell'ex Bce e della sua professionalità

borghi_claudio : @liliokimik @AlbertoBagnai Ripeti con me: le maiuscole o le minuscole le distribuisco a mio piacimento quindi se vo… - istat_it : Prezzi al consumo: ad agosto inflazione all’8,4% dal 7,9% del mese precedente, confermata la stima preliminare… - VincenzoMilani : Non che io abbia mai avuto particolare stima per questa signora, anzi. Ma devo dire che queste parole sono verament… - bornjuventino : Ho sempre avuto grande stima e grande affetto x #Allegri Ma cosa avete capito,parlo del ragionier #Allegri interpre… - CarlaMori5 : RT @unione_popolare: La stima conteneva errori che non si perdonerebbero a uno studente del primo anno di economia: investimenti su più ann… -