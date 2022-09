La Gazzetta non ci può pensare: il Milan l’ha persa con l’espulsione di Leao a Genova (Di lunedì 19 settembre 2022) La Gazzetta non ci può passare sulla sconfitta del Milan contro il Napoli. Prima dà la colpa al rigorino, poi all’assenza di Leao. Manca la controprova, però crediamo che il Milan, al di là dei due legni, questa gara abbia cominciato a perderla nove giorni fa a Marassi contro la Samp, quando Leao, per uno stupido tentativo di rovesciata, si è preso il secondo giallo, l’espulsione e la squalifica. Ieri sera la fascia sinistra del Milan ha funzionato lo stesso, grazie a un Hernandez solista trascinatore, però Leao avrebbe aggiunto allarmi e sconquassi. Leao è mancato, così come il Napoli non aveva Osimhen. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) Lanon ci può passare sulla sconfitta delcontro il Napoli. Prima dà la colpa al rigorino, poi all’assenza di. Manca la controprova, però crediamo che il, al di là dei due legni, questa gara abbia cominciato a perderla nove giorni fa a Marassi contro la Samp, quando, per uno stupido tentativo di rovesciata, si è preso il secondo giallo,e la squalifica. Ieri sera la fascia sinistra delha funzionato lo stesso, grazie a un Hernandez solista trascinatore, peròavrebbe aggiunto allarmi e sconquassi.è mancato, così come il Napoli non aveva Osimhen. L'articolo ilNapolista.

