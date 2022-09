Il miracolo di San Gennaro | De Luca e Letta assieme Mentre altri due politici sono benedetti su un pulpito

(Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI – Sanoggi ha fatto tre miracoli. Il primo, quello classico, alle 9:26 della mattina in Duomo sciogliendo il sangue nell’ampolla. Il secondo, in mattinata, quando suldi una chiesa del Vomero, San Giovanni dei Fiorentini, il parroco don Lello ha chiamato due, a detta di qualche credente, per far loro campagna elettorale:stati ‘consacrati’ Francesco Borrelli e Pecoraro Scanio di Europa Verde. Il terzo, infine, c’è stato passate le 20, alla Stazione Marittima, quando Sanha messoVincenzo Deed Enrico. In realtà, un prologo già si era registrato la scorsa settimana a Taranto, dove i due siritrovati a firmare il ...

fanpage : ?? Il sangue di San Gennaro si è sciolto alle 9 e 26 minuti: ripetuto il miracolo - Agenzia_Ansa : A Napoli si è ripetuto il prodigio del miracolo di San Gennaro. 'Il segno del sangue ancora una volta' le parole co… - Antonio_Tajani : Oggi è #SanGennaro e l'aria di festa che si respira a #Napoli è travolgente. Uno dei Santi più amati,è stato eletto… - SteBaglio : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Miracolo di #SanGennaro . Card. Sepe: “Bene, temevo che l’anno fosse rovinato da qualche disgrazia” - di @R… - car_gui_sillen_ : RT @EwtnItalia: ?? VIDEO | Oggi la Chiesa celebra la festa di San Gennaro, santo patrono di Napoli. Dal martirio al miracolo del sangue: htt… -

Un problema che non riguarda solo la comunità diPatrignano ma anche 'le realtà sportive', e '... due provvedimenti che persiamo riusciti a salvare'. 'Oggi, chiunque abbia un minimo di ...... Edoardo fu oggetto di unportentoso che " a dar retta a quanto narra la leggenda " ebbe luogo nel dicembre del 1064. Era la festa diGiovanni evangelista; ovverosia, era il 27 di ...In questo 19 settembre, e più di ogni altra cosa in tutto l’anno, a Napoli si attende il suo miracolo. Ma San Gennaro non ha fatto attendere ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...