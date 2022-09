Gli ospiti di Buon Compleanno Mimì a Milano: Matteo Bocelli, The Kolors, Noemi e tanti altri ricordano Mia Martini (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono nomi importanti, quelli degli ospiti di Buon Compleanno Mimì che giunge all’ottava edizione dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. La serata evento celebrerà la grandezza musicale della grande assente Mia Martini con grandi nomi della musica italiana. Buon Compleanno Mimì, una serata per Mia Martini Buon Compleanno Mimì si terrà il 24 settembre presso il Teatro Manzoni di Milano e l’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Minuetto, Leda Bertè, Olivia Bertè e Manuela Savini, con la Direzione Artistica di Vincenzo Adriani, Giancarlo Del Duca e Lorenzo Nilo Moglioni. Lo spettacolo sarà condotto da Luisa Corna e Vanessa ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono nomi impor, quelli deglidiche giunge all’ottava edizione dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. La serata evento celebrerà la grandezza musicale della grande assente Miacon grandi nomi della musica italiana., una serata per Miasi terrà il 24 settembre presso il Teatro Manzoni die l’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Minuetto, Leda Bertè, Olivia Bertè e Manuela Savini, con la Direzione Artistica di Vincenzo Adriani, Giancarlo Del Duca e Lorenzo Nilo Moglioni. Lo spettacolo sarà condotto da Luisa Corna e Vanessa ...

Raiofficialnews : “Sono molto felice di far parte di questo nuovo progetto di @RaiDue in un programma per il pubblico della notte. Tr… - QuiMediaset_it : #SilviaToffanin torna con il doppio appuntamento del weekend di #Verissimo. Tra gli ospiti di oggi in studio… - juventusfc : 18’|?| Candreva ha segnato per gli ospiti #JuveSalernitana [0-1] - Floflor93_ : @Asiainside_ Non mi ci fare pensare... aggiungerei 'non solo gli ospiti' ????????????????????? - gargalupo : RT @RSIsport: ?? Stasera parte la trasmissione per gli appassionati di disco su ghiaccio 'That's hockey'. Si discuterà soprattutto delle due… -