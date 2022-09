Giacomo Barone PCI | “Sannio specchio dell’Italia | occorre difendere la Sanità Pubblica”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“La settimana scorsa è stata paventata la dimissione di massa dei medici del San Pio, oggi si parla di medici ed infermieri che non sono interessati a lavorare ai Pronto Soccorsi e negli ospedali Pubblici”, dichiara, candidato alla Camera nel collegio di Benevento per il PCI. Gli operatori denunciano ormai da anni il taglio del personale e la carenza di specialisti. Organici ridotti che rendono insostenibile il carico di lavoro per chi resta. In assenza di turnover, sono aumentati i turni di servizio per i singoli medici e infermieri, con weekend quasi tutti occupati da guardie e reperibilità, difficoltà persino nel godere delle ferie maturate, straordinari non retribuiti. Altro che eroi, il personale sanitario è uscito esausto dalla pandemia (ricordo i tanti che sono morti nell’espletamento del loro servizio a ...