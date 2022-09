Futuro Inzaghi-Inter: spunta la data per un possibile cambio in panchina (Di lunedì 19 settembre 2022) È stata una notte molto frenetica in casa Inter: la sconfitta rimediata contro l’Udinese ha portato la dirigenza nerazzurra a delle riflessioni preliminari sul ruolo di Simone Inzaghi, finito nell’occhio della critica di giornalisti e tifosi nerazzurri. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il Futuro dell’allenatore Interista è ancora tra i cancelli di Appiano Gentile: la società ha riconfermato la fiducia nel tecnico ex-Lazio, ma si aspetta una svolta già dopo la sosta. Marotta si è reso disponibile ad aiutare l’allenatore in ogni questione di campo, essendosi accorto della scollatura tra tecnico e giocatori. I piani alti in Viale della Liberazione non si capacitano del crollo verticale di prestazioni capitato a svariati membri della rosa. Sempre secondo quando riporta La Gazzetta dello ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 settembre 2022) È stata una notte molto frenetica in casa: la sconfitta rimediata contro l’Udinese ha portato la dirigenza nerazzurra a delle riflessioni preliminari sul ruolo di Simone, finito nell’occhio della critica di giornalisti e tifosi nerazzurri. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, ildell’allenatoreista è ancora tra i cancelli di Appiano Gentile: la società ha riconfermato la fiducia nel tecnico ex-Lazio, ma si aspetta una svolta già dopo la sosta. Marotta si è reso disponibile ad aiutare l’allenatore in ogni questione di campo, essendosi accorto della scollatura tra tecnico e giocatori. I piani alti in Viale della Liberazione non si capacitano del crollo verticale di prestazioni capitato a svariati membri della rosa. Sempre secondo quando riporta La Gazzetta dello ...

