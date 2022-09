Funerali di Elisabetta II, si conclude la funzione religiosa con due minuti di silenzio: ora il corteo funebre – Foto e video (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo 10 giorni di celebrazioni e omaggi, oggi, 19 settembre, per il Regno Unito è arrivato il momento del vero ultimo saluto alla regina Elisabetta II. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati su Londra, più precisamente sull’Abbazia di Westminster, dove alle 11 (le 12 ora italiana) sono iniziati i Funerali di Stato della sovrana: una cerimonia che durerà ben 13 ore. La camera ardente a Westminster Hall, rimasta aperta al pubblico per cinque giorni – si stima siano almeno 400 mila le persone che hanno reso omaggio al feretro della regina, sobbarcandosi fino a 26 ore di fila -, è stata ufficialmente chiusa, e alle 8 ora locale si sono aperte le porte dell’abbazia, che ospita la solenne liturgia e circa 2 mila persone. Tra loro, 500 dignitari di 200 Paesi: 100 solo i capi di Stato e di governo. Londra si è fermata per la regina: oltre a essere chiusi ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo 10 giorni di celebrazioni e omaggi, oggi, 19 settembre, per il Regno Unito è arrivato il momento del vero ultimo saluto alla reginaII. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati su Londra, più precisamente sull’Abbazia di Westminster, dove alle 11 (le 12 ora italiana) sono iniziati idi Stato della sovrana: una cerimonia che durerà ben 13 ore. La camera ardente a Westminster Hall, rimasta aperta al pubblico per cinque giorni – si stima siano almeno 400 mila le persone che hanno reso omaggio al feretro della regina, sobbarcandosi fino a 26 ore di fila -, è stata ufficialmente chiusa, e alle 8 ora locale si sono aperte le porte dell’abbazia, che ospita la solenne liturgia e circa 2 mila persone. Tra loro, 500 dignitari di 200 Paesi: 100 solo i capi di Stato e di governo. Londra si è fermata per la regina: oltre a essere chiusi ...

elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - MichelaGenoves3 : RT @andreapurgatori: ELISABETTA SEGRETA. Immagini mai viste della regina. Diana che racconta la sua favola tragica. Nel giorno dei funerali… - inews__24 : ??In corso adesso i funerali della #ReginaElisabetta #QueenElizabeth #Queen -