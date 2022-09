Franco: “Debito pubblico? Utile ma occorre grande cautela. Il Pnrr? Dobbiamo andare avanti. Il clima, una sfida” (Di lunedì 19 settembre 2022) Tra le enormi incongruenze che caratterizzano il nostro Paese, quello che veramente impressiona è che, mentre da un lato rivendichiamo (ma purtroppo, vista l’aria che tira, si parla già del passato) di ‘diritto’ un posto fra le prime cinque potenze industriali del pianeta, dall’altro siamo contemporaneamente schiacciati da un Debito pubblico che nemmeno in Africa! Ed in tutto ciò, a sentire parlare i nostri istitutori (che sembrano attingere a piene mani da un classico della cultura romana): “Non c’è problema!”. Basta infatti un ‘piccolo’ scostamento di bilancio, o la dicitura ‘emergenza’, ed il gioco è fatto. Debito pubblico, Franco: “E’ uno strumento molto importante da utilizzare però con una certa cautela” Ma le cose non stanno affatto così o meglio, non è affatto come sembra. A ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022) Tra le enormi incongruenze che caratterizzano il nostro Paese, quello che veramente impressiona è che, mentre da un lato rivendichiamo (ma purtroppo, vista l’aria che tira, si parla già del passato) di ‘diritto’ un posto fra le prime cinque potenze industriali del pianeta, dall’altro siamo contemporaneamente schiacciati da unche nemmeno in Africa! Ed in tutto ciò, a sentire parlare i nostri istitutori (che sembrano attingere a piene mani da un classico della cultura romana): “Non c’è problema!”. Basta infatti un ‘piccolo’ scostamento di bilancio, o la dicitura ‘emergenza’, ed il gioco è fatto.: “E’ uno strumento molto importante da utilizzare però con una certa” Ma le cose non stanno affatto così o meglio, non è affatto come sembra. A ...

