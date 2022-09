Covid | Ema | “Virus imprevedibile | muta a velocità pazzesca”

(Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “Adesso stiamo effettivamente uscendo dalla pandemia. Ma, attenzione, perché ilSars-CoV-2 è ancora piuttosto”. E’ il monito lanciato da Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, ospite di ‘Zoom19’, spazio di approfondimento organizzato dall’Unamsi (Unione nazionale medico scientifica di informazione). “Un dato rilevante – osserva Cavaleri – è che ilSars-CoV-2 stando a unae continua a farlo. Adesso vedremo fino a quanto manterrà questo passo e se cambierà. Ma questo sta a indicare che è unancora piuttosto acerbo in termini di convivenza col mondo degli esseri umani. Quindi dobbiamo aspettarci ...

