Compassione | cura | fiducia L' ultima lettera di Andrea alla Regina

(Di lunedì 19 settembre 2022) Il principe ha scritto unamadre ringraziandola per esserci stata nei momenti più duri. L'allusione allo scandalo sessuale

brixi93 : RT @Pontifex_it: Gesù, Buon Pastore, si prende cura di noi perché ci ama davvero. A noi, pastori della Chiesa, è chiesta la stessa generosi… - micheleguglie : Ciò NON toglie che combinare la libertà economica, con la Cura del Creato, la belle utopia realizzata del Terzo Set… - Aletav17 : Aver cura della relazione con Lui ci alimenta,ci nutre e ci fa crescere. La gentilezza,l’attenzione,la compassione,… -

ilGiornale.it

C'è un'atmosfera di malinconica attesa, nella Londra che oggi renderà l'ultimo omaggio a Elisabetta II, la regina più longeva e più amata della ...NURSULTAN (Kazakhstan) – Dieci secondi di silenzio da trascorrere in preghiera per mettere fine a tutti i conflitti dei mondo, ma non si parla di Ucraina: 81 leader religiosi ...