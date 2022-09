Charlene ai funerali della Regina Elisabetta: ecco come si è presentata la Principessa di Monaco (Di lunedì 19 settembre 2022) Il 19 settembre 2022 è stata una giornata molto difficile per la famiglia reale per i funerali della Regina Elisabetta, qui dove ha preso parte anche Charlene al fianco del Principe Alberto di Monaco. Un funerale solenne che rimarrà negli annali della storia, qui dove erano presenti tutte le più alte cariche degli stati, compreso il Presidente Mario Draghi. L’attenzione dei media si concentra anche sulla Regina Letizia di Spagna e in particolar modo su Charlene di Monaco. La Principessa si è mostrata impeccabile nel giorno dei funerali solenne, un dress code perfettamente in linea con il protocollo reale inglese, animando così le pagine di cronaca rosa anche in un ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 19 settembre 2022) Il 19 settembre 2022 è stata una giornata molto difficile per la famiglia reale per i, qui dove ha preso parte ancheal fianco del Principe Alberto di. Un funerale solenne che rimarrà negli annalistoria, qui dove erano presenti tutte le più alte cariche degli stati, compreso il Presidente Mario Draghi. L’attenzione dei media si concentra anche sullaLetizia di Spagna e in particolar modo sudi. Lasi è mostrata impeccabile nel giorno deisolenne, un dress code perfettamente in linea con il protocollo reale inglese, animando così le pagine di cronaca rosa anche in un ...

