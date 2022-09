Chanel Totti reagisce al gossip sui genitori in tv? ‘Non so cosa pubblicare’: come si mostra su Tik Tok (Di lunedì 19 settembre 2022) Sta facendo discutere un video di Chanel Totti su TikTok che secondo molti sembra essere un riferimento alla crisi dei suoi genitori. Ma cosa avrà mai pubblicato la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi sul social network di ByteDance? E perché mai sarebbe una reazione al gossip sulla separazione dei suoi? LEGGI ANCHE :– Domenica in, Totti ‘Non giura sui figli’: cosa dichiara il suo amico Nuccetelli dopo la ‘bomba’ di D’Agostino Chanel Totti pubblica un TikTok riferito ai genitori? Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sul profilo TikTok di Chanel Totti è comparso un nuovo video nel quale la ragazza si fa un selfie in camera, ... Leggi su funweek (Di lunedì 19 settembre 2022) Sta facendo discutere un video disu TikTok che secondo molti sembra essere un riferimento alla crisi dei suoi. Maavrà mai pubblicato la secondogenita di Francescoe Ilary Blasi sul social network di ByteDance? E perché mai sarebbe una reazione alsulla separazione dei suoi? LEGGI ANCHE :– Domenica in,giura sui figli’:dichiara il suo amico Nuccetelli dopo la ‘bomba’ di D’Agostinopubblica un TikTok riferito ai? Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sul profilo TikTok diè comparso un nuovo video nel quale la ragazza si fa un selfie in camera, ...

kewpje : il fatto che la figlia di totti si chiami chanel totti mi tiene sveglia la notte - thintomduke : @FDominijanni @la__amii È in sala d'attesa con Chanel Totti e Matilde Caressa - spilloilte : RT @adtoomuch: Nella vita che vorrei io come Chanel Totti completamente brandizzata Chanel perché l’egocentrismo non è mai abbastanza che r… - artuluciano : RT @LaCortopassi: “E poi Ilary è venuta a prendere Chanel” e non si capisce più se parla dei figli o delle borse #Ilary #tottiblasi #Totti - Pina__Pina___ : RT @LaCortopassi: “E poi Ilary è venuta a prendere Chanel” e non si capisce più se parla dei figli o delle borse #Ilary #tottiblasi #Totti -