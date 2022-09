“Bebè in arrivo…” l’indizio sui social a casa Rodriguez scatena i fan (Di lunedì 19 settembre 2022) Cecilia Rodriguez, sorella minore della famosa showgirl Belen Rodriguez, negli ultimi giorni è finita al centro del gossip per un particolare dettaglio emerso dai social e che non è sfuggito all’occhio dei fan più attenti. Sembrerebbe, infatti, che la modella argentina sia in dolce attesa. Ovviamente si tratta di una notizia del tutto ipotetica, ma … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 19 settembre 2022) Cecilia, sorella minore della famosa showgirl Belen, negli ultimi giorni è finita al centro del gossip per un particolare dettaglio emerso daie che non è sfuggito all’occhio dei fan più attenti. Sembrerebbe, infatti, che la modella argentina sia in dolce attesa. Ovviamente si tratta di una notizia del tutto ipotetica, ma … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

