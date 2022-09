Bayern Monaco, Matthaus rassicura Nagelsmann: “La società ha fiducia in lui, è l’allenatore giusto” (Di lunedì 19 settembre 2022) Nelle ultime ore, dopo i tre pareggi consecutivi e la sconfitta contro l’Augusta, circolano diverse voci che allontanerebbero Nagelsmann dalla panchina del Bayern Monaco. Non la pensa così però Lothar Matthaus, opinionista di Sky in Germania, il quale dichiara: “Nagelsmann è l’allenatore giusto e non deve essere mandato via. Ma non credo che stia tremando. Il Bayern ha fiducia in lui tanto che gli ha fatto un contratto quinquennale. Questa però è sicuramente la fase più difficile della sua giovane carriera di questo grande allenatore”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Nelle ultime ore, dopo i tre pareggi consecutivi e la sconfitta contro l’Augusta, circolano diverse voci che allontanerebberodalla panchina del. Non la pensa così però Lothar, opinionista di Sky in Germania, il quale dichiara: “e non deve essere mandato via. Ma non credo che stia tremando. Ilhain lui tanto che gli ha fatto un contratto quinquennale. Questa però è sicuramente la fase più difficile della sua giovane carriera di questo grande allenatore”. SportFace.

