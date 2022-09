ASUS | presenta il ROG Phone 6D Ultimate

(Di lunedì 19 settembre 2022) I nuovi potenti smartgaming ROG6D e ROG6Ddi, sfruttano tutta la potenza del MediaTek Dimensity 9000+, scopriamoli insieme in questo articolo dedicato, in occasione dell’evento Dare to be: Building a World-Leading Gaming, ha svelato la genesi della nuova serie di smartgaming ROG6D. ROG6D e ROG6D, sono alimentati dall’ultimo chipset di punta MediaTek Dimensity 9000+ 5G. Con una velocità della CPU fino a 3,2 GHz e fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria ROM, il chipset Dimensity 9000+ offre un’esperienza 5G all’avanguardia, perfetta per chi gioca da dispositivi ...

Hsu, Co - CEO di. 'Siamo entusiasti che questa prima collaborazione con MediaTek abbia permesso di ottenere prestazioni così straordinarie e continueremo ad impegnarci per migliorare ...Disponibilità effettiva da ottobre:ROG Phone 6D a 1060 eROG Phone 6D Ultimate a 1499 .