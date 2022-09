Antonio D’Alessio Terzo Polo | «Draghi è autorevole a livello internazionale»

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 19 settembre 2022) di Arturo Calabreseè segretario provinciale di Azione e candidato nel collegio plurinominale di Salerno in rappresentanza delper un seggio alla Camera dei Deputati. La nuova realtà politica nasce dall’incontro tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi. «Molti elettori – dice – sono veramente disorientati e i “delusi” dai due poli tradizionali potrebbero alimentare la percentuale di astensione. Sarebbe una sconfitta per la partecipazione democratica. Il cosiddettoè una novità e, allo stesso tempo, una speranza. C’è molta attenzione intorno a noi, lo si percepisce nitidamente» In questi giorni, il Ministro per il Sud Mara Carfagna è in provincia di Salerno per incontrare gli elettori. Un Suo commento… “È una donna estremamente ...