VIDEO Moto2, GP Aragon 2022: highlights e sintesi gara. Ogura limita i danni, Vietti alza bandiera bianca

Pedro Acosta trionfa nel Gran Premio di Aragon 2022 di Moto2: lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo ha mostrato un passo semplicemente inarrivabile per gli avversari, portando a casa un successo più che meritato davanti ad altri due iberici, Aron Canet e Augusto Fernandez. Quest'ultimo è stato in testa per gran parte della gara, soprattutto nelle battute iniziali, salvo poi esser costretto a cedere il primato a un Pedro Acosta scatenato: non c'è stato nulla da fare per Fernandez vista la velocità del connazionale, ma il podio conquistato è un risultato positivo in ottica classifica piloti. Danni limitati per Ai Ogura che si piazza in quarta posizione, precedendo il migliore degli azzurri, Tony Arbolino; chiude in decima posizione Celestino Vietti.

