Roma, fastidio al flessore per Pellegrini (Di domenica 18 settembre 2022) Lorenzo Pellegrini ha accusato un fastidio al flessore sinistro nel corso del match contro l'Atalanta. Il capitano giallorosso ha stretto i denti e ha concluso la partita dell'Olimpico. La società ha subito informato i medici della Nazionale, che valuteranno se farlo partire con il gruppo azzurro o tenerlo a riposo a Roma in questa sosta. Da valutare anche Paulo Dybala, convocato dalla Nazionale argentina. Anche per la Joya c'è un risentimento al flessore sinistro. SportFace.

