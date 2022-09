Reddito cittadinanza | Orlando | “L’ho difeso più io che il M5s Anche la destra ha capito che cancellarlo è una stupidaggine”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 settembre 2022) “di? Orala, che ne chiedeva la cancellazione, sta parlando di modifica.loro si sono resi conto che dicevano delle stupidaggini. Io hoildi, specie dopo le amministrative, quando il M5s era sostanzialmente sparito. E non temo smentite: in alcuni passaggipiù io che alcuni esponenti del M5s, proprio perché sono convinto che sia uno strumento di politica sociale del quale in questo momento non possiamo fare a meno, in attesa di costruirne migliori”. Così, ai microfoni della trasmissione “Il caffè della domenica”, su Radio24, il ministro del Lavoro Andreadifende ildi ...