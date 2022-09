Palladino: «Merito dei ragazzi che hanno dato il cuore, non mio» (Di domenica 18 settembre 2022) Il nuovo tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato a Dazn dono la grande vittoria riportata questo pomeriggio contro la Juve di Allegri «È stato tutto bellissimo, pazzesco. Un sogno, nello spogliatoio c’è stata una festa e mi hanno bagnato. Una giornata incredibile e inaspettata. Sapevo che i ragazzi avrebbero giocato con il cuore perché avevo letto che avevano voglia di rivalsa. Sono grandi uomini e si sono messi a disposizione dando davvero tutto. Da parte mia non c’è nessun Merito» Juve in difficoltà «La Juve era in difficoltà perché siamo stati bravi aa chiudere tutti gli spazi facendo una partita molto intesa e aggressiva» Grande risposta dalla squadra «I ragazzi sono stati disponibili e fantastici, chiunque è entrato ha dato il cuore. Ero ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) Il nuovo tecnico del Monza, Raffaele, ha parlato a Dazn dono la grande vittoria riportata questo pomeriggio contro la Juve di Allegri «È stato tutto bellissimo, pazzesco. Un sogno, nello spogliatoio c’è stata una festa e mibagnato. Una giornata incredibile e inaspettata. Sapevo che iavrebbero giocato con ilperché avevo letto che avevano voglia di rivalsa. Sono grandi uomini e si sono messi a disposizione dando davvero tutto. Da parte mia non c’è nessun» Juve in difficoltà «La Juve era in difficoltà perché siamo stati bravi aa chiudere tutti gli spazi facendo una partita molto intesa e aggressiva» Grande risposta dalla squadra «Isono stati disponibili e fantastici, chiunque è entrato hail. Ero ...

