Napoli vittoria col Milan | tifosi in delirio | il video dal settore ospiti | “Ho visto un grande Napoli”

(Di domenica 18 settembre 2022)finisce 1-2 gli azzurri sbancano San Siro e fanno esplodere la gioia deidelnel. Ci arriva unin redazione deidelche festeggiano al triplice fischio finale di Mariani. “Houn” cantano iazzurri, oltre duemila, arrivati a San Siro non solo nel, ma anche in altri settori della Scala del calcio. Una goduria immensa quella dei supporters azzurri che hannola loro squadra, soffrire, andare in vantaggio ma non mollare praticamente mai. Una ...

ADeLaurentiis : Una vittoria di sofferenza e tenacia. Godiamoci questa splendida partita! Forza Napoli Sempre!! #ADL - anperillo : Vittoria magnifica che può indirizzare la stagione. Sfida bellissima, agonismo alle stelle. #Napoli che ha giocato… - realvarriale : Fondamentale vittoria di @sscnapoli sul campo di @acmilan.1° tempo di sofferenza,ripresa perfetta. #Kvara fa ammoni… - blackrosesvfede : RT @GianmarcoGio: I tifosi azzurri festeggiano la vittoria del #Napoli nel settore ospiti di San Siro. ?? - N_O_P_tv : RT @GianmarcoGio: I tifosi azzurri festeggiano la vittoria del #Napoli nel settore ospiti di San Siro. ?? -

Presentazione del match Le Aquile di Gotti sono reduci dalla sconfitta rimediata nei minuti finali ae in classifica hanno 5 punti, frutto di una, due pareggi e tre sconfitte, cinque ...E l'abbiamo dimostrato oggi in doppio, dando battaglia per due ore e mezza anche con la... Da qui a fine anno, ha detto Bolelli, "giocheremo Sofia, Astana, Gijon,, Basilea o Vienna, ...Le parole di Stefano Pioli al termine di Milan-Napoli, conclusa con la vittoria degli uomini di Spalletti per 2-1 ...AGGIORNAMENTO ORE 23:07 - Il Milan stecca con il Napoli che vola in testa con l'Atalanta. Lazio a pari punti con i rossoneri ma davanti per differenza reti. Immobile e compagni si godono la ...