LIVE Moto2, GP Aragon 2022 in DIRETTA: Acosta sale al comando su Fernandez, terzo posto per Arbolino (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -11 Acosta resta primo su Fernandez. Canet prova a restituire il favore al nostro Arbolino. -12 Arbolino! Che passo per il portacolori di Marc VDS che sale al terzo posto, mentre Acosta diventa il nuovo leader del GP d’Aragon. -12 Anche Arbolino è nel gruppetto di testa! Attenzione allo spagnolo che è sempre più vicino a Canet, Acosta e Fernandez. -12 Fernandez è stato ripreso da Acosta e Canet! Lotta a tre per il primato. -13 Acosta sfida Canet per il secondo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -11resta primo su. Canet prova a restituire il favore al nostro. -12! Che passo per il portacolori di Marc VDS cheal, mentrediventa il nuovo leader del GP d’. -12 Ancheè nel gruppetto di testa! Attenzione allo spagnolo che è sempre più vicino a Canet,. -12è stato ripreso dae Canet! Lotta a tre per il primato. -13sfida Canet per il secondo ...

infoitsport : GP Aragon, Moto2: la gara LIVE. In Moto3 vittoria di Guevara, 14° Foggia - SkySportMotoGP : ???? Aragon, è il momento della Moto2 Augusto Fernandez dalla pole IL LIVE ? - OdeonZ__ : GP Aragon, LIVE il sogno rimonta di Bagnaia. Segui MotoGP, Moto2 e Moto3 - corsedimoto : TAKAAKI NAKAGAMI al comando davanti a due Ducati nel warm up ad Aragon. Tempi e cronaca dei turni MotoGP, Moto2 e M… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Aragon 2022 in DIRETTA: Lopez domina la scena lontani gli italiani. Alle 12.20 la gara - #Moto2… -