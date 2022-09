LIVE Fognini/Bolelli-Madaras/Göransson 7-6 6-2, Italia-Svezia Coppa Davis in DIRETTA: gli azzurri onorano l’impegno con una bella vittoria (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-ELIAS YMER DI Coppa Davis LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MIKAEL YMER DI Coppa Davis 21:37 Termina qui anche la nostra DIRETTA LIVE scritta del doppio di Italia-Svezia. Conclusi dunque tutti i match di questa tornata di Coppa Davis. Appuntamento a novembre con le Final Eight di Malaga. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di serata. 21:36 Doppio conclusivo che aveva ben poco da dire per l’Italia, già certa della prima posizione del raggruppamento. Da rimarcare che ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-ELIAS YMER DILADI SINNER-MIKAEL YMER DI21:37 Termina qui anche la nostrascritta del doppio di. Conclusi dunque tutti i match di questa tornata di. Appuntamento a novembre con le Final Eight di Malaga. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di serata. 21:36 Doppio conclusivo che aveva ben poco da dire per l’, già certa della prima posizione del raggruppamento. Da rimarcare che ...

