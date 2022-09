Inter asfaltata | l' Udinese ora è prima | per Inzaghi è ufficialmente crisi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 settembre 2022) L'non si ferma più. La squadra di Sottil travolge l'in rimonta per 3-1 nell'anticipo della 7/a giornata e si porta momentaneamente in vetta alla classifica del campionato di Serie A. Quinta vittoria consecutiva dei bianconeri friulani, trascinati da un super Deulofeu che pur non trovando il gol personale ha fornito due assist e messo in continuala difesa nerazzurra. La squadra dinon riesce a capitalizzare il bel gol di Barella in avvio di partita, subendo la rimonta dell'con un autogol di Skriniar e le reti di Bijol e Arslan. In tutte e tre c'è lo zampino di Deulofeu. Per l'è la terza sconfitta in campionato, la seconda in tre partite, che la costringono a restare in sesta posizione, ma con il rischio di scivolare più giù in caso di vittorie ...