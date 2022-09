Il tweet del Napoli per Insigne e la moglie: «Vi siamo vicini e vi abbracciamo forte» (Di domenica 18 settembre 2022) Con un tweet il Calcio Napoli ha esposto anche pubblicamente la propria vicinanza a Insigne e alla moglie Jenny per il lutto che ha colpito la loro famiglia. Ovviamente già nei giorni scorsi la società – e la squadra tutta – aveva manifestato il proprio affetto all’ex capitano e alla signora. Adesso che la vicenda è pubblica, il Napoli ha deciso di esternare il proprio affetto nei confronti del calciatore. Cara Jenny, caro Lorenzo, tutta la famiglia del Napoli vi è vicina e vi abbraccia forte — Official SSC Napoli (@sscNapoli) September 18, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) Con unil Calcioha esposto anche pubblicamente la propria vicinanza ae allaJenny per il lutto che ha colpito la loro famiglia. Ovviamente già nei giorni scorsi la società – e la squadra tutta – aveva manifestato il proprio affetto all’ex capitano e alla signora. Adesso che la vicenda è pubblica, ilha deciso di esternare il proprio affetto nei confronti del calciatore. Cara Jenny, caro Lorenzo, tutta la famiglia delvi è vicina e vi abbraccia— Official SSC(@ssc) September 18, 2022 L'articolo ilsta.

