De Napoli: «Spero vinca il Napoli, ma occhio a De Ketelaere»

Fernando De Napoli, doppio ex di Milan-Napoli, ha parlato in vista del big match di San Siro in programma stasera Fernando De Napoli ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista di Milan-Napoli. LE PAROLE – «Speriamo che stavolta vinca il Napoli. Sfida scudetto? Sono le più in forma, ma non escluderei Inter e Juve. De Ketelaere? Le qualità non si discutono, bisogna dargli tempo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

